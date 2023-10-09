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Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС России на Краснолиманском направлении

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы России улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении.
Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС России на Краснолиманском направлении
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Краснолиманское направление: фиксируем определённые улучшения позиций ВС России», — констатировал Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что российские войска увеличили зону контроля до 300 м по рубежу Нововодяная — Макеевка.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС России уничтожили пытавшихся наступать солдат ВСУ в районе Малых Щербаков.

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