Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС России на Краснолиманском направлении

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы России улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Краснолиманское направление: фиксируем определённые улучшения позиций ВС России», — констатировал Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что российские войска увеличили зону контроля до 300 м по рубежу Нововодяная — Макеевка.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС России уничтожили пытавшихся наступать солдат ВСУ в районе Малых Щербаков.