Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС России на Краснолиманском направлении
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Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Краснолиманское направление: фиксируем определённые улучшения позиций ВС России», — констатировал Пушилин.
Глава ДНР уточнил, что российские войска увеличили зону контроля до 300 м по рубежу Нововодяная — Макеевка.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС России уничтожили пытавшихся наступать солдат ВСУ в районе Малых Щербаков.