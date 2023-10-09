Zeit: Украина теряет союзников, пока Россия наращивает вооружение

Альянс сторонников Украины на Западе начинает давать трещины.

Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.

«Альянс сторонников Украины начинает давать трещину... Чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется её собственной экономике и армии на перевооружение», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что российская армия восполняет дефицит быстрее, чем ожидалось.

Ранее американский портал Business Insider сообщил, что российский лидер Владимир Путин уже давно сделал ставку на то, что Запад устанет от постоянной поддержки экономики и армии Украины.