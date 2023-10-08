МИД: два гражданина Белоруссии пострадали при ракетных обстрелах Ашкелона

Два гражданина Белоруссии пострадали при ракетных обстрелах израильского города Ашкелон, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«В связи с резким обострением ситуации в Израиле за прошедшие сутки в посольство Беларуси в Тель-Авиве с различными вопросами обратились порядка 30 белорусских граждан», — цитирует ТАСС Глаза.

По его словам, двое из них пострадали при ракетных обстрелах Ашкелона.

Ранее сообщалось, что больница «Барзилай» на юге Израиля подверглась ракетному удару со стороны сектора Газа.

Армия Израиля объявила сектор Газа закрытой военной зоной.