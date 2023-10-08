Российской армии удалось остановить контрнаступление ВСУ благодаря эффективным манёврам, заявил военный журналист Ставрос Атламазоглу.

В своей статье для американского издания 19FortyFive он отметил, что ВС России принимают частые мелкомасштабные контратаки для того, чтобы вывести ВСУ из строя. Кроме того, дополнительное преимущество обеспечила ротация подразделений.

«Гибкая оборона российских вооружённых сил приносит свои плоды, и украинские войска испытывают серьёзные трудности с достижением прогресса», — заключил Атламазоглу.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что ВСУ увязли в своём контрнаступлении.

Журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано отметил, что украинское контрнаступление провалилось, а Россия заняла новые территории и стала сильнее.