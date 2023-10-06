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Лукашенко заявил, что ВСУ увязли в своём контрнаступлении

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ВСУ увязли в своём контрнаступлении.
Лукашенко заявил, что ВСУ увязли в своём контрнаступлении
  • РИА Новости

Его слова приводит БЕЛТА.

Во время поездки в Брестскую область Лукашенко отметил, что Соединённые Штаты упрекают Киев в медленном контрнаступлении и посылают недвусмысленные сигналы, исключая предоставление помощи Украине из временного бюджета.

По мнению Лукашенко, таким образом США сигнализируют украинским властям о том, чтобы они «побыстрее, масштабнее наступали» и «побольше молодёжи бросали», таким образом убивая больше украинцев.

«Украинские вооружённые силы увязли в своём контрнаступлении, фронт, линия соприкосновения в основном стоит на месте», — приводит агентство слова Лукашенко. 

По его словам, первый этап контрнаступления ВСУ провалили, сейчас в Киеве готовится второй этап, «обозначили четыре-восемь недель».

Ранее Лукашенко заявил, что Польше из-за океана дали отмашку «сливать» Владимира Зеленского.

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