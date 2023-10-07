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Лукашенко поздравил Путина с днём рождения

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днём рождения.

«Избранный Вами жизненный путь — это яркий и убедительный пример беззаветного служения Отечеству... В Беларуси высоко ценят вносимый Вами вклад в укрепление всеобъемлющих белорусско-российских связей», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, жизненных сил, поддержки близких и коллег в осуществлении намеченных целей.

Ранее президент Белоруссии рассказал о недавнем обсуждении с российским лидером проекта железной дороги из республики в Ленинградскую область.

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