Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным проекта железной дороги

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о недавнем обсуждении с российским лидером Владимиром Путиным проекта железной дороги из Белоруссии в Ленинградскую область.

Его слова приводит БЕЛТА.

«Мы обсуждали проблему узкого места — железнодорожного транспорта. Я попросил вице-премьера Сивака и премьер-министра, чтобы к моей встрече, которая состоится в ближайшее время, с президентом России были подготовлены, скажем так, презентационные материалы, по всем узким местам в направлении Санкт-Петербурга — железной дороги», — сказал он.

Лукашенко добавил, что в числе предлагаемых вариантов реализация крупномасштабного проекта путём прокладывания второй ветки на несколько сотен километров.

Также президент Белоруссии считает, что можно «восстановить разъезды», как это было в период СССР.

«Восстановив разъезды, мы значительно увеличим на ближайшие годы поставки нашей продукции», — заявил белорусский лидер.

В конце сентября Лукашенко сообщил о переговорах с Путиным по двум крупным проектам: совместном производстве самолётов небольшой вместимости и строительстве второй железнодорожной ветки из Белоруссии в Ленинградскую область.