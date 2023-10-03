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Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным проекта железной дороги

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Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о недавнем обсуждении с российским лидером Владимиром Путиным проекта железной дороги из Белоруссии в Ленинградскую область.
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным проекта железной дороги
  • РИА Новости

Его слова приводит БЕЛТА.

«Мы обсуждали проблему узкого места — железнодорожного транспорта. Я попросил вице-премьера Сивака и премьер-министра, чтобы к моей встрече, которая состоится в ближайшее время, с президентом России были подготовлены, скажем так, презентационные материалы, по всем узким местам в направлении Санкт-Петербурга — железной дороги», — сказал он.

Лукашенко добавил, что в числе предлагаемых вариантов реализация крупномасштабного проекта путём прокладывания второй ветки на несколько сотен километров.

Также президент Белоруссии считает, что можно «восстановить разъезды», как это было в период СССР.

«Восстановив разъезды, мы значительно увеличим на ближайшие годы поставки нашей продукции», — заявил белорусский лидер.

В конце сентября Лукашенко сообщил о переговорах с Путиным по двум крупным проектам: совместном производстве самолётов небольшой вместимости и строительстве второй железнодорожной ветки из Белоруссии в Ленинградскую область.

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