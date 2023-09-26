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Лукашенко сообщил о переговорах с Путиным по двум крупным проектам

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Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным по двум крупным проектам.
Лукашенко сообщил о переговорах с Путиным по двум крупным проектам
  • AFP
  • © Alexandr Demyanchuk / SPUTNIK

Его слова приводит БЕЛТА.

В ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко белорусский лидер заявил, что они обсуждали с Путиным в частности совместное производство самолётов небольшой вместимости. По словам Лукашенко, такие самолёты очень востребованы и нужны в России.

Вторым обсуждаемым проектом стало строительство второй железнодорожной ветки из Белоруссии в Ленинградскую область. Лукашенко объяснил, что Белоруссия в данном случае намерена перебрасывать большие объёмы грузов в российские порты и «оттуда работать на весь мир».

Ранее Лукашенко рассказал, что провёл телефонные переговоры с Путиным 25 сентября.

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