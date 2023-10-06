Лукашенко заявил, что Зеленский «ведёт себя абсолютно правильно»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский «ведёт себя абсолютно правильно», когда требует военной помощи от Запада.

Видео с заявлением Лукашенко опубликовал «Пул Первого».

«Вот и мы, и россияне, журналисты, всё время говорим о том, «вот, попрошайка, такой-сякой, себя ведёт несолидно-непорядочно Зеленский и так далее». Я должен сказать вам, что Зеленский ведёт себя абсолютно правильно», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии объяснил, почему так считает. По его словам, украинская сторона перед началом конфликта готовилась к активным оборонным действиям в Донбассе и создавала там эшелонированную оборону.

«Затем американцы, заметьте, в результате переговоров сказали Зеленскому: «Володя, мы будем воевать, мы тебе сделаем всё. Роли распределены, ты будешь воевать до последнего украинца. Мы мобилизуем всё, что можно в поддержку тебя. Мы даём деньги, вооружение и всё прочее», — сказал Лукашенко.

По его словам, таким образом США распределили роли. Он отметил, что Зеленский согласился на такие условия и «воюет до последнего украинца», а на Западе то, что обещали, или невовремя делают, или не дают обещанное, или передают «старьё», чтобы его утилизировать.

«Коллективный Запад не выполняет договорённости, которые дали Зеленскому. Поэтому Владимир Александрович им говорит: «Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?» Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договорённость была», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что Зеленский понимает, что его кинули.

Ранее Лукашенко заявил, что ВСУ увязли в своём контрнаступлении.