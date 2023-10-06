МИД России: уголовные дела заведены против 200 наёмников ВСУ из 30 стран

Российские следственные органы возбудили уголовные дела в отношении 200 иностранных граждан, примкнувших к ВСУ, более чем из 30 стран.

Об этом заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник во время мероприятия в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Согласно опубликованному на сайте дипведомства заявлению, уголовные дела заведены против граждан Австралии, Аргентины, Бельгии и других стран.

По словам Мирошника, на основе доказательств, собранных следствием, суды ЛНР и ДНР очно и заочно приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненным, более 100 украинских военных за преступные приказы и убийство мирных граждан.

Ранее он заявил, что Россия обсуждает суд над Киевом с зарубежными союзниками.