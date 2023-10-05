МИД: Россия обсуждает суд над Киевом с зарубежными союзниками

Российская сторона проводит обсуждение с зарубежными партнёрами относительно суда над киевским режимом по парламентской линии.

Об этом проинформировал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день стороны ведут активную работу и обсуждение, каким образом будет организована судебная инстанция, которая будет судить украинских преступников.

Мирошник добавил, что работы проводятся по линии Госдумы и Совета Федерации, а механизм суда будет создан после завершения конфликта на Украине.

Ранее он заявил, что Россия представит все материалы по преступлениям ВСУ на суде.