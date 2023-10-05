Узнать больше

МИД: Россия обсуждает суд над Киевом с зарубежными союзниками

Короткая ссылка
Российская сторона проводит обсуждение с зарубежными партнёрами относительно суда над киевским режимом по парламентской линии.
МИД: Россия обсуждает суд над Киевом с зарубежными союзниками
  • РИА Новости

Об этом проинформировал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день стороны ведут активную работу и обсуждение, каким образом будет организована судебная инстанция, которая будет судить украинских преступников.

Мирошник добавил, что работы проводятся по линии Госдумы и Совета Федерации, а механизм суда будет создан после завершения конфликта на Украине.

Ранее он заявил, что Россия представит все материалы по преступлениям ВСУ на суде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить