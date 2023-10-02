Мирошник: Россия представит все материалы по преступлениям ВСУ на суде

Все материалы о преступлениях украинских военнослужащих, которые будут собраны Россией, представят на будущем суде над киевским режимом.

Такое заявление сделал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

В эфире «Соловьёв LIVE» он подчеркнул, что бойцы ВСУ целенаправленно наносят удары по тем местам, где нет никаких вооружённых подразделений.

«Мне нужно было собрать этот материал, потому что, когда будет суд над украинским режимом, это всё будет предъявляться, за каждое преступление будет предъявлено», — приводит ТАСС слова Мирошника.

Дипломат добавил, что украинское командование и рядовые солдаты ВСУ, которые совершили преступления против мирных жителей, «обязательно ответят за все свои преступления».

Ранее суд в ДНР приговорил троих солдат ВСУ к 20 годам за покушение на групповое убийство.