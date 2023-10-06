Лукашенко заявил о готовности Белоруссии нанести неприемлемый ущерб противнику

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о постоянной готовности Белоруссии нанести неприемлемый ущерб противнику.

Как сообщает БЕЛТА, об этом он сказал во время рабочей поездки в Брестскую область.

«Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков, но у нас всегда есть возможность нанести неприемлемый ущерб», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что противник, прежде чем нападать на Беларусь, подумает, что «ответ будет такой, что для них неприемлем».

Ранее в Белоруссии прошли занятия по мобилизационной готовности.