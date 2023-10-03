Узнать больше

В Белоруссии начались занятия по мобилизационной готовности

Короткая ссылка
Пресс-служба Минобороны Белоруссии заявила о начале занятий по мобилизационной готовности в республике.

«Цель занятий — повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что в ходе мобилизационных мероприятий будут отрабатываться действия органов управления по формированию территориальных войск.

В Минобороны добавили, что во всех административных районах пройдут теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов, военных комиссариатов и администраций пунктов приёма мобилизационных ресурсов. 

Завершение занятий намечено на 6 октября.

Ранее Белоруссия приостановила действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе в отношении Польши и Чехии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить