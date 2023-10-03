В Белоруссии начались занятия по мобилизационной готовности

Пресс-служба Минобороны Белоруссии заявила о начале занятий по мобилизационной готовности в республике.

«Цель занятий — повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что в ходе мобилизационных мероприятий будут отрабатываться действия органов управления по формированию территориальных войск.

В Минобороны добавили, что во всех административных районах пройдут теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов, военных комиссариатов и администраций пунктов приёма мобилизационных ресурсов.

Завершение занятий намечено на 6 октября.

Ранее Белоруссия приостановила действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе в отношении Польши и Чехии.