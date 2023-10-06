СК России обвинил экс-секретаря СНБО Украины в убийствах в Донбассе в 2014 году
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте СК России.
«Следствием заочно предъявлены обвинения бывшим секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрею Парубию, генеральному прокурору Украины Олегу Махницкому, председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину», — отмечается в заявлении.
По информации следствия, данные лица являлись членами СНБО Украины и не позднее 14 апреля 2014 года проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.
«Подконтрольные им боевики в 2014 году осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР, погибли и ранены свыше 1200 человек, повреждено более 140 объектов инфраструктуры», — добавляет ведомство.
Уточняется, что в настоящее время принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.
Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск генералов Вооружённых сил Украины Михаила Драпатого и Виктора Николюка.