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СК России обвинил экс-секретаря СНБО Украины в убийствах в Донбассе в 2014 году

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Следственный комитет России заочно обвинил бывших генпрокурора Украины Олега Махницкого и секретаря СНБО Андрея Парубия в гибели и ранениях 1,2 тыс. человек в Донбассе в 2014 году.
СК России обвинил экс-секретаря СНБО Украины в убийствах в Донбассе в 2014 году
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте СК России.

«Следствием заочно предъявлены обвинения бывшим секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрею Парубию, генеральному прокурору Украины Олегу Махницкому, председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину», — отмечается в заявлении.

По информации следствия, данные лица являлись членами СНБО Украины и не позднее 14 апреля 2014 года проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.

«Подконтрольные им боевики в 2014 году осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР, погибли и ранены свыше 1200 человек, повреждено более 140 объектов инфраструктуры», — добавляет ведомство.

Уточняется, что в настоящее время принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск генералов Вооружённых сил Украины Михаила Драпатого и Виктора Николюка.

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