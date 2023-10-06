СК России обвинил экс-секретаря СНБО Украины в убийствах в Донбассе в 2014 году

Следственный комитет России заочно обвинил бывших генпрокурора Украины Олега Махницкого и секретаря СНБО Андрея Парубия в гибели и ранениях 1,2 тыс. человек в Донбассе в 2014 году.

Об этом говорится на сайте СК России.

«Следствием заочно предъявлены обвинения бывшим секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрею Парубию, генеральному прокурору Украины Олегу Махницкому, председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину», — отмечается в заявлении.

По информации следствия, данные лица являлись членами СНБО Украины и не позднее 14 апреля 2014 года проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.

«Подконтрольные им боевики в 2014 году осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР, погибли и ранены свыше 1200 человек, повреждено более 140 объектов инфраструктуры», — добавляет ведомство.

Уточняется, что в настоящее время принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск генералов Вооружённых сил Украины Михаила Драпатого и Виктора Николюка.