МВД России объявило в розыск украинских генералов Драпатого и Николюка

Министерство внутренних дел России объявило в розыск генералов Вооружённых сил Украины Михаила Драпатого и Виктора Николюка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

Ранее Следственный комитет России заявил, что двум украинским военным предъявлены обвинения. По данным ведомства, в период с 2017 по 2019 год под их руководством украинские войска обстреляли территории ДНР и ЛНР более 70 раз, в результате чего пострадали 154 человека.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточках МВД.

Ранее полковник ВСУ Сергей Бурдинюк, который был заочно арестован российским судом за атаку беспилотников по российским аэродромам, появился в базе розыска МВД России.