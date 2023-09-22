Узнать больше

МВД России объявило в розыск украинских генералов Драпатого и Николюка

Короткая ссылка
Министерство внутренних дел России объявило в розыск генералов Вооружённых сил Украины Михаила Драпатого и Виктора Николюка.
МВД России объявило в розыск украинских генералов Драпатого и Николюка
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

Ранее Следственный комитет России заявил, что двум украинским военным предъявлены обвинения. По данным ведомства, в период с 2017 по 2019 год под их руководством украинские войска обстреляли территории ДНР и ЛНР более 70 раз, в результате чего пострадали 154 человека.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточках МВД.

Ранее полковник ВСУ Сергей Бурдинюк, который был заочно арестован российским судом за атаку беспилотников по российским аэродромам, появился в базе розыска МВД России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить