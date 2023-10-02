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СК обвинил командира ВСУ Булацика в теракте против нефтебазы в Брянской области

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Следственный комитет России предъявил обвинение украинскому командиру, который приказал атаковать нефтебазу в Брянской области.
СК обвинил командира ВСУ Булацика в теракте против нефтебазы в Брянской области
  • РИА Новости

Речь идёт о сбросе двух бомб на территорию нефтеналивной станции ООО «НК «Русснефть-Брянск». Обвинение в совершении теракта заочно предъявлено командиру 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгению Булацику.

Следственный комитет опубликовал фотографию украинского военного.

Следователи установили, что 30 апреля 2022 года рано утром экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 исполняли заведомо незаконный приказ Булацика и других должностных лиц из военного и политического руководства Украины.

«В результате падения и взрыва авиационных бомб на территории нефтеналивной станции была создана опасность гибели не менее десяти гражданских лиц, находящихся в момент атаки на территории предприятия, а также разрушено и повреждено имущество, чем собственнику причинён значительный имущественный ущерб на сумму более 16 млн рублей», — рассказали в СК.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск генералов Вооружённых сил Украины Михаила Драпатого и Виктора Николюка.

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