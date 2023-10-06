РИА Новости: в ЛНР нашли тайник украинских диверсантов с оружием и взрывчаткой

Сотрудники силовых ведомств России выявили на территории ЛНР тайник украинских диверсантов с иностранными гранатомётами и взрывчаткой.

Об этом пишет РИА Новости.

«Силовыми ведомствами в северных районах республики выявлен схрон со взрывчаткой и иностранным вооружением», — говорится в сообщении.

По данным агентства, наполнение и способ закладки тайника свидетельствуют о его предназначении для обеспечения работы ДРГ противника по осуществлению терактов на территории ЛНР.

Ранее житель Владимирской области был задержан за сотрудничество со спецслужбами Украины.

Также ФСБ задержала члена украинской ДРГ при попытке высадиться в Крыму.