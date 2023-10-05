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Украинский город Белая Церковь остался без света из-за аварии

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Город Белая Церковь Киевской области Украины и его окрестности остались без электричества, сообщает издание «Страна» со ссылкой на энергетическую компанию «ДТЭК».
Украинский город Белая Церковь остался без света из-за аварии

    Отмечается, что произошло аварийное отключение линии.

    Также сообщается, что идут восстановительные работы.

    Ранее около 7,5 тыс. потребителей остались без света в Горловке из-за обстрелов.

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