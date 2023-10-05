Украинский город Белая Церковь остался без света из-за аварии

Город Белая Церковь Киевской области Украины и его окрестности остались без электричества, сообщает издание «Страна» со ссылкой на энергетическую компанию «ДТЭК».

Отмечается, что произошло аварийное отключение линии. Также сообщается, что идут восстановительные работы. Ранее около 7,5 тыс. потребителей остались без света в Горловке из-за обстрелов.