Кулемзин сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле ВСУ Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Кулемзин уточнил, что речь идёт о мужчинах 1955 и 1960 годов рождения.
Ранее около 7,5 тыс. потребителей остались без света в Горловке из-за обстрелов.
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