Кулемзин сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле ВСУ Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

Кулемзин уточнил, что речь идёт о мужчинах 1955 и 1960 годов рождения.

Ранее около 7,5 тыс. потребителей остались без света в Горловке из-за обстрелов.