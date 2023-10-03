Около 7,5 тысячи потребителей остались без света в Горловке из-за обстрелов

Примерно 7,5 тыс. человек остались без света в результате обстрела города Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР.

РИА Новости

«В результате очередного обстрела Горловки в Никитовском районе города обесточены 30 трансформаторных подстанций (ТП), школа, детский сад, КНС, 3992 бытовых абонента», — приводит ТАСС сообщение. Отмечается, что позднее без света остались ещё 3509 бытовых абонентов, 23 подстанции, школа, детсад. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что здание Никитовского участка РЭС города получило повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ.