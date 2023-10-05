Главный санврач Украины заявил о росте заболеваемости COVID-19 вдвое

Заболеваемость коронавирусом на Украине растёт, за минувшую неделю выявлено почти вдвое больше случаев заражения, чем неделей ранее, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

«Мы наблюдаем базовый рост заболеваемости ковидом. За последнюю неделю подтверждено более 4 тыс. случаев заболевания. Неделей ранее мы регистрировали только 2,5 тыс.», — приводит РИА Новости слова Кузина в эфире всеукраинского телемарафона.

Он отметил, что это только начало эпидемиологического сезона.

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