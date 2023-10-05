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Главный санврач Украины заявил о росте заболеваемости COVID-19 вдвое

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Заболеваемость коронавирусом на Украине растёт, за минувшую неделю выявлено почти вдвое больше случаев заражения, чем неделей ранее, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
Главный санврач Украины заявил о росте заболеваемости COVID-19 вдвое
  • Gettyimages.ru
  • © Volodymyr Kalyniuk

«Мы наблюдаем базовый рост заболеваемости ковидом. За последнюю неделю подтверждено более 4 тыс. случаев заболевания. Неделей ранее мы регистрировали только 2,5 тыс.», — приводит РИА Новости слова Кузина в эфире всеукраинского телемарафона.

Он отметил, что это только начало эпидемиологического сезона.

Ранее заведующая педиатрическим отделением НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Екатерина Сокольская рассказала, какие существуют меры профилактики ОРВИ и COVID-19 для детей.

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