Главный санврач Украины заявил о росте заболеваемости COVID-19 вдвое
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«Мы наблюдаем базовый рост заболеваемости ковидом. За последнюю неделю подтверждено более 4 тыс. случаев заболевания. Неделей ранее мы регистрировали только 2,5 тыс.», — приводит РИА Новости слова Кузина в эфире всеукраинского телемарафона.
Он отметил, что это только начало эпидемиологического сезона.
Ранее заведующая педиатрическим отделением НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Екатерина Сокольская рассказала, какие существуют меры профилактики ОРВИ и COVID-19 для детей.