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Иммунолог Крючков высказался о штамме коронавируса эрис

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Иммунолог, эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков рассказал подробности о штамме коронавируса эрис. Он напомнил, что этот вариант циркулирует в России с лета.
Иммунолог Крючков высказался о штамме коронавируса эрис
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

«По всей видимости, этот штамм обеспечит примерно 30% от всех случаев заболевания коронавирусом. Он не настолько силён, как дельта или омикрон, линии, которые вытеснили все остальные штаммы и были доминирующими на протяжении какого-то длительного промежутка времени», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Крючков, новый тип COVID-19 протекает так же, как и другие виды, и сопровождается уже известной симптоматикой.

«Зато его можно считать более заразным, чем его предшественники. Он чуть лучше обходит специфический иммунитет», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

Ранее заведующая педиатрическим отделением НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Екатерина Сокольская рассказала, какие существуют меры профилактики ОРВИ и COVID-19 для детей.

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