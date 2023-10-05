Иммунолог Крючков высказался о штамме коронавируса эрис

Иммунолог, эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков рассказал подробности о штамме коронавируса эрис. Он напомнил, что этот вариант циркулирует в России с лета.

«По всей видимости, этот штамм обеспечит примерно 30% от всех случаев заболевания коронавирусом. Он не настолько силён, как дельта или омикрон, линии, которые вытеснили все остальные штаммы и были доминирующими на протяжении какого-то длительного промежутка времени», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Крючков, новый тип COVID-19 протекает так же, как и другие виды, и сопровождается уже известной симптоматикой.

«Зато его можно считать более заразным, чем его предшественники. Он чуть лучше обходит специфический иммунитет», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

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