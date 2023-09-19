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Педиатр Сокольская рассказала о мерах профилактики ОРВИ и COVID-19 для детей

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Заведующая педиатрическим отделением НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Екатерина Сокольская рассказала, какие существуют меры профилактики ОРВИ и COVID-19 для детей.
Педиатр Сокольская рассказала о мерах профилактики ОРВИ и COVID-19 для детей
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач отметила, что для формирования здорового иммунитета важно рациональное питание — оно должно быть разнообразным и сбалансированным.

Также рекомендуются прогулки на свежем воздухе, спорт и физическая активность, полноценный сон, отсутствие стрессов, соблюдение правил гигиены.

Как считает Сокольская, важно избегать сухости воздуха в помещении.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».

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