Педиатр Сокольская рассказала о мерах профилактики ОРВИ и COVID-19 для детей
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач отметила, что для формирования здорового иммунитета важно рациональное питание — оно должно быть разнообразным и сбалансированным.
Также рекомендуются прогулки на свежем воздухе, спорт и физическая активность, полноценный сон, отсутствие стрессов, соблюдение правил гигиены.
Как считает Сокольская, важно избегать сухости воздуха в помещении.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».