Путин призвал Молдавию решить вопрос с долгами за поставки российского газа

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что властям Молдавии необходимо решить вопрос с долгами за поставки российского газа.

Об этом глава государства сказал на заседании клуба «Валдай».

«Конечно, надо решать вопросы, связанные с долговыми обязательствами. Это очевидные вещи», — подчеркнул российский лидер.

Путин также раскритиковал недавнее заявление главы Минэнерго Молдавии Виктора Парликова, который сказал, что страна перестала покупать газ у России.

«Я у Миллера (председателя правления «Газпрома» Алексея. — RT) спросил сегодня: «Да нет, как поставляли, так всё и поставляем. Ничего вообще не изменилось». Что это за люди? Болтают языком», — сказал президент.

Ранее стало известно, что «Газпром» получает от компании «Молдовагаз» ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их.