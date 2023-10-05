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Путин призвал Молдавию решить вопрос с долгами за поставки российского газа

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что властям Молдавии необходимо решить вопрос с долгами за поставки российского газа.
Путин призвал Молдавию решить вопрос с долгами за поставки российского газа
  • Gettyimages.ru
  • © studio-fi

Об этом глава государства сказал на заседании клуба «Валдай».

«Конечно, надо решать вопросы, связанные с долговыми обязательствами. Это очевидные вещи», — подчеркнул российский лидер.

Путин также раскритиковал недавнее заявление главы Минэнерго Молдавии Виктора Парликова, который сказал, что страна перестала покупать газ у России.

«Я у Миллера (председателя правления «Газпрома» Алексея. — RT) спросил сегодня: «Да нет, как поставляли, так всё и поставляем. Ничего вообще не изменилось». Что это за люди? Болтают языком», — сказал президент.

Ранее стало известно, что «Газпром» получает от компании «Молдовагаз» ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их.

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