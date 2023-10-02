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«Газпром» заявил, что получает от Молдавии ежесуточные заявки на поставку газа

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«Газпром» получает от компании «Молдовагаз» ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их, сообщила энергетическая компания. Как утверждается, газ подаётся транзитом через ГИС «Суджа».
«Газпром» заявил, что получает от Молдавии ежесуточные заявки на поставку газа
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Вместе с этим министр энергетики Молдавии Виктор Парликов ранее заявил, что республика больше не будет закупать газ у российской компании «Газпром».

По его словам, стране удалось закупить газ на европейском рынке, и якобы это получилось сделать по ценам ниже, чем по формуле, которую республика «прописала в контракте с «Газпромом».

В Кремле отметили, что спотовый рынок газа очень переменчив. Там подчеркнули, что на споте можно купить газ, «который в итоге по происхождению, скорее всего, окажется российским».

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