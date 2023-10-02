Глава Минэнерго Молдавии заявил об отказе страны от закупок газа у «Газпрома»

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у российской компании «Газпром».

Об этом он сказал во время выступления на Евро-атлантическом форуме устойчивости.

«Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома» для территории, контролируемой конституционными властями», — цитирует его РИА Новости.

Министр заявил, что стране удалось закупить газ на европейском рынке и якобы это получилось сделать по ценам ниже, чем по формуле, которую страна «прописала в контракте с «Газпромом».

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что Молдавии приходится смешивать покупаемый газ с дорогим, закупленным в прошлом году, — его запасы до сих пор не израсходованы.

14 сентября стало известно, что Молдавия купит более 100 млн кубометров газа у Греции на кредит от ЕС.