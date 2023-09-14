Молдавия купит более 100 млн кубометров газа у Греции на кредит от ЕС
Об этом сообщает пресс-служба молдавской компании.
«DEPA Commercial S.A. выиграла организованный компанией ENERGOCOM S.A. тендер на закупку природного газа», — говорится в сообщении.
Утверждается, что поставки позволят существенно повысить надёжность газоснабжения страны в зимний период 2023—2024 годов.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан в видеообращении в социальной сети TikTok заявил о нежелании выплачивать якобы «необоснованные» долги перед «Газпромом».