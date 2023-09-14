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Молдавия купит более 100 млн кубометров газа у Греции на кредит от ЕС

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Греческая DEPA Commercial S.A. выиграла тендер на поставки более 100 млн куб. м газа молдавской ENERGOCOM S.A. Уточняется, что газ будет оплачен за счёт кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщает пресс-служба молдавской компании.

«DEPA Commercial S.A. выиграла организованный компанией ENERGOCOM S.A. тендер на закупку природного газа», — говорится в сообщении.

Утверждается, что поставки позволят существенно повысить надёжность газоснабжения страны в зимний период 2023—2024 годов.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан в видеообращении в социальной сети TikTok заявил о нежелании выплачивать якобы «необоснованные» долги перед «Газпромом».

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