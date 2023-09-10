Премьер Молдавии Речан заявил об отказе выплачивать долги «Газпрому»
- РИА Новости
«Мы пришли к выводу, что эти долги необоснованы, и мы не намерены их выплачивать», — цитирует его слова ТАСС.
Речан также отметил, что государственная компания «Энергоком» продолжает покупку природного газа по низким ценам.
«Запасов хватит на всю зиму по более низким ценам», — заключил он.
Молдавский президент Майя Санду ранее заявила, что международная аудиторская компания, нанятая правительством Молдавии, не выявила долга республики перед «Газпромом» в размере $800 млн.
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что власти республики согласны оплатить $8,6 млн долга за газ перед «Газпромом».
«Газпром» категорически не согласен с утверждениями Молдавии о долге республики.
Компания подчеркнула, что отчёт аудитора не проходил утверждения наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договорённостями между ПАО «Газпром» и правительством Молдавии.