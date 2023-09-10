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Премьер Молдавии Речан заявил об отказе выплачивать долги «Газпрому»

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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в видеообращении в социальной сети TikTok заявил о нежелании выплачивать якобы «необоснованные» долги перед «Газпромом».
Премьер Молдавии Речан заявил об отказе выплачивать долги «Газпрому»
  • РИА Новости

«Мы пришли к выводу, что эти долги необоснованы, и мы не намерены их выплачивать»,  — цитирует его слова ТАСС.

Речан также отметил, что государственная компания «Энергоком» продолжает покупку природного газа по низким ценам.

«Запасов хватит на всю зиму по более низким ценам», — заключил он.

Молдавский президент Майя Санду ранее заявила, что международная аудиторская компания, нанятая правительством Молдавии, не выявила долга республики перед «Газпромом» в размере $800 млн.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что власти республики согласны оплатить $8,6 млн долга за газ перед «Газпромом».

«Газпром» категорически не согласен с утверждениями Молдавии о долге республики.

Компания подчеркнула, что отчёт аудитора не проходил утверждения наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договорённостями между ПАО «Газпром» и правительством Молдавии.

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