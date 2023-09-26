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Чебан: в Молдавии приходится смешивать покупаемый газ с дорогим

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В Молдавии приходится смешивать покупаемый газ с дорогим, закупленным в прошлом году — его запасы до сих пор не израсходованы, сообщил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.
Чебан: в Молдавии приходится смешивать покупаемый газ с дорогим
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Его слова приводит Sputnik Молдавия.

Чебан исключил возможность в нынешних условиях закупки газа дешевле, чем по $550 за 1 тыс. куб. м.

Ранее греческая DEPA Commercial S.A. выиграла тендер на поставки более 100 млн куб. м газа молдавской ENERGOCOM S.A.

Газ будет оплачен за счёт кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Вместе с этим премьер-министр Молдавии Дорин Речан в видеообращении заявил о нежелании выплачивать якобы «необоснованные» долги перед «Газпромом».

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