Песков допустил, что Молдавия на спотовом рынке закупает тот же российский газ

Спотовый рынок газа очень переменчив, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова молдавского министра энергетики Виктора Парликова о покупке газа на европейском рынке.

«Да, на споте сейчас можно купить газ, причём который в итоге по происхождению, скорее всего, окажется российским на европейском рынке. Не исключено, что это и сделала Молдавия. Но спотовый рынок такой, что сегодня это может быть дешевле трубного газа, но завтра это может быть значительно дороже», — сказал Песков.

Министр энергетики Молдавии ранее заявил, что республика больше не будет закупать газ у российской компании «Газпром», так как стране удалось закупить газ на европейском рынке, и якобы это получилось сделать по ценам ниже, чем по формуле, которую республика «прописала в контракте с «Газпромом».