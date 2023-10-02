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Песков допустил, что Молдавия на спотовом рынке закупает тот же российский газ

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Спотовый рынок газа очень переменчив, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова молдавского министра энергетики Виктора Парликова о покупке газа на европейском рынке.
Песков допустил, что Молдавия на спотовом рынке закупает тот же российский газ
  • Gettyimages.ru
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«Да, на споте сейчас можно купить газ, причём который в итоге по происхождению, скорее всего, окажется российским на европейском рынке. Не исключено, что это и сделала Молдавия. Но спотовый рынок такой, что сегодня это может быть дешевле трубного газа, но завтра это может быть значительно дороже», — сказал Песков.

Министр энергетики Молдавии ранее заявил, что республика больше не будет закупать газ у российской компании «Газпром», так как стране удалось закупить газ на европейском рынке, и якобы это получилось сделать по ценам ниже, чем по формуле, которую республика «прописала в контракте с «Газпромом».

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