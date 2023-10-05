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Премьер Украины: борьба с коррупцией будет основой рекомендованных реформ

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Борьба с коррупцией станет основой реформ, которые рекомендовал Запад, до 2027 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Премьер Украины: борьба с коррупцией будет основой рекомендованных реформ
  • globallookpress.com
  • © Thomas Imo/PHOTOTHEK

В опубликованном видео в Telegram-канале премьера он сообщил, что на форуме «Прозрачное восстановление: как предупредить реализацию коррупционных рисков» будет представлена программа Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, являющаяся продолжением общей антикоррупционной программы на 2023—2025 годы, которую приняли власти.

«Эти антикоррупционные инициативы станут одним из ключевых направлений единого плана реформ до 2027 года», — сказал Шмыгаль.

По его словам, основой для дорожной карты реформ станет концепт усиления устойчивости демократии в стране, а также там будут учтены предложения реформ союзников Киева и собственные разработки. Однако антикоррупционная программа будет его составляющей.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна своими силами победить коррупцию для вступления в Евросоюз.

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