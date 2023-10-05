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Путин напомнил, что задержанный Баку Варданян отказался от гражданства России

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Президент России Владимир Путин напомнил, что задержанный азербайджанской стороной бизнесмен, экс-госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян ранее отказался от гражданства России.
Путин напомнил, что задержанный Баку Варданян отказался от гражданства России
  • AP
  • © Mikhail Metzel

Об этом он сказал в ходе ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». 

«Он отказался от нашего гражданства, насколько я помню», — отметил Путин.

Отвечая на вопрос, может ли Россия призвать азербайджанское руководство проявить милосердие по отношению к бывшим руководителям Карабаха, Путин отметил, что «мы всегда это делали и сейчас это делаем».

По словам Путина, президент Азербайджана Ильхам Алиев всё время его заверял в том, что он обеспечит безопасность и права армянского населения Нагорного Карабаха. 

«Что касается бывших руководителей... исхожу из того, что руководство Азербайджана всё-таки в данном случае будет исходить, когда все вопросы территориального характера для Азербайджана решены, будет исходить из соображений гуманитарного характера», — сказал российский лидер.

В конце сентября стало известно, что Варданяна задержали на границе Азербайджана.

1 сентября 2022 года Варданян заявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах.

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