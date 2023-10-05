Узнать больше

В Киевской области изъяли более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг

Короткая ссылка
Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тыс. экземпляров русскоязычных книг и изданий русских авторов.
В Киевской области изъяли более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг
  • Gettyimages.ru
  • © vtmila

Об этом сообщает областная военная администрация.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил в своих социальных сетях о намерении ужесточить контроль над использованием русского языка в Одессе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить