В Киевской области изъяли более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг

Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тыс. экземпляров русскоязычных книг и изданий русских авторов.

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Об этом сообщает областная военная администрация. Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил в своих социальных сетях о намерении ужесточить контроль над использованием русского языка в Одессе.