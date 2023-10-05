В Киевской области изъяли более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг
Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тыс. экземпляров русскоязычных книг и изданий русских авторов.
- Gettyimages.ru
- © vtmila
Об этом сообщает областная военная администрация.
Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил в своих социальных сетях о намерении ужесточить контроль над использованием русского языка в Одессе.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен