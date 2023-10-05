Песков: Запад использует граждан Украины как дешёвых бойцов
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Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он назвал типичным заявлением слова министр обороны Нидерландов Кайсы Олленгрен о том, что поддержка Киева является «дешёвым способом» для НАТО бороться с Россией.
«В целом Украину продолжают использовать как дешёвых солдат, намерение продолжать воевать до последнего украинца фактически не скрывается», — отметил Песков.
По его мнению, граждане Украины когда-нибудь осознают это и им перестанет нравиться такой расклад.
Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что действия Запада по Украине являются суицидом, убийством и безумием.