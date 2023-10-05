Правительство Украины представило текст концепта «ужесточения демократии» в стране для разработки дорожной карты реформ до 2027 года.

Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели».

«Этот концепт очерчивает первоочередные меры по противодействию олигархически-коррупционным угрозам», — говорится в сообщении.

По данным агентства, данный концепт был представлен после «давления» со стороны США.

Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что конгресс США должен прекратить подпитывать конфликт на Украине.

Также кандидат в спикеры палаты представителей США республиканец Джим Джордан заявил, что в случае избрания выступит против помощи Украине.