Военная хроника: ВСУ могут усилить атаки в направлении Работина
- AP
Отмечается, что на данном участке ВСУ не проводят серьёзных атак с 2 октября.
Основную часть логистики украинская армия осуществляет при помощи гражданского транспорта.
Также сообщается, что набранные главным образом из принудительно мобилизованных бригады могут получить приказ на продвижение любой ценой.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об улучшении позиций ВС России на Ореховском и Времевском направлениях.