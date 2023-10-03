Узнать больше

Военная хроника сообщает о контрударе ВС России на участке Работино — Вербовое

Короткая ссылка
Военная хроника сообщает о мощном контрударе российских войск на участке Работино — Вербовое.
Военная хроника сообщает о контрударе ВС России на участке Работино — Вербовое
  • Gettyimages.ru

«ВСУ бросают значительное количество позиций к северу от Новопрокоповки и отступают на исходные. По отступающим украинским войскам активно работает артиллерия, применяются авиабомбы ФАБ-250/500 с модулем планирования и коррекции. Потери ВСУ дополнительно увеличиваются из-за большого количества гражданского транспорта в колоннах», — говорится в материале.

Также ВСУ прекратили активные передвижения в районе Вербового. В данный момент с обеих сторон активно работает артиллерия. Не исключено, что командование ВСУ попытается срочно исправить ситуацию, но все доступные украинским войскам резервы пока берегут.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об улучшении позиций ВС России на Ореховском и Времевском направлениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить