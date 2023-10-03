Военная хроника сообщает о контрударе ВС России на участке Работино — Вербовое

Военная хроника сообщает о мощном контрударе российских войск на участке Работино — Вербовое.

«ВСУ бросают значительное количество позиций к северу от Новопрокоповки и отступают на исходные. По отступающим украинским войскам активно работает артиллерия, применяются авиабомбы ФАБ-250/500 с модулем планирования и коррекции. Потери ВСУ дополнительно увеличиваются из-за большого количества гражданского транспорта в колоннах», — говорится в материале.

Также ВСУ прекратили активные передвижения в районе Вербового. В данный момент с обеих сторон активно работает артиллерия. Не исключено, что командование ВСУ попытается срочно исправить ситуацию, но все доступные украинским войскам резервы пока берегут.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об улучшении позиций ВС России на Ореховском и Времевском направлениях.