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Минтруд: бойцы СВО с Крайнего Севера могут сохранить бесплатный проезд на отдых

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Министерство труда России предложило сохранять за участниками спецоперации с Крайнего Севера и его регионов неиспользованное право на бесплатный проезд к месту отдыха.
Минтруд: бойцы СВО с Крайнего Севера могут сохранить бесплатный проезд на отдых
  • РИА Новости

«Участники СВО из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей сохранят право на компенсацию расходов на проезд и провоз багажа к месту отдыха и обратно, если они не смогли его использовать из-за призыва на военную службу по мобилизации или заключения контракта», — рассказала пресс-служба Минтруда.

Как пишет РИА Новости, на сегодняшний день право на компенсацию расходов на проезд и провоз багажа до места отдыха и обратно работники могут использовать только раз в два года.

Также говорится, что расходы не переносятся на следующий год, если работник не стал пользоваться этим правом.

Ранее кабмин сообщил, что упростил порядок предоставления страховых выплат в случае гибели участников СВО.

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