Российский кабмин упростил порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военных
- РИА Новости
«Родственники военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, смогут проще и быстрее получить страховые выплаты», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что теперь для получения выплаты достаточно предоставления справки установленной формы о смерти военнослужащего, которая была выдана в воинской части.
Официального медицинского свидетельства о смерти не требуется.
Ранее в Думу внесли проект, приравнивающий работодателей участников специальной военной операции (СВО) к социальным предпринимателям. Документ был подготовлен рабочей группой по вопросам СВО.
Отмечается, что социальным работодателям доступны различные виды государственных льгот.