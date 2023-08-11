Российский кабмин упростил порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военных

Российское правительство упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих, сообщает пресс-служба кабмина.

«Родственники военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, смогут проще и быстрее получить страховые выплаты», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что теперь для получения выплаты достаточно предоставления справки установленной формы о смерти военнослужащего, которая была выдана в воинской части.

Официального медицинского свидетельства о смерти не требуется.

Ранее в Думу внесли проект, приравнивающий работодателей участников специальной военной операции (СВО) к социальным предпринимателям. Документ был подготовлен рабочей группой по вопросам СВО.

Отмечается, что социальным работодателям доступны различные виды государственных льгот.