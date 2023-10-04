МВД Украины ищет способы возвращения и наказания уехавших военнообязанных
- РИА Новости
Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью изданию «Украинская правда».
«Те, кто выехал за границу, нарушили закон, потому что выехали нелегально. Кто легально — это другая история, в командировку или на обучение», — приводит РИА Новости слова министра.
По его словам, уехавшим в другую страну будет грозить наказание в виде штрафа, однако он не исключил и уголовную ответственность.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин высказал мнение, что другие страны Европы вслед за Польшей начнут выдавать Киеву уехавших с Украины мужчин призывного возраста.
Венгрия при этом не будет выполнять просьбу Украины вернуть в страну военнообязанных украинских граждан.