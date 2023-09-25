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Орбан: Венгрия не станет выдавать Украине военнообязанных украинских граждан

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Венгрия не будет выполнять просьбу Украины вернуть в страну военнообязанных украинских граждан, предупредил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Орбан: Венгрия не станет выдавать Украине военнообязанных украинских граждан
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«Десятки тысяч беженцев с Украины нашли в Венгрии безопасность и дом. В равной степени закарпатские венгры и украинцы. Беженцы от войны получили в Венгрии безопасность — и женщины, и дети, и мужчины. Заявляю парламенту, что Венгрия осенью не станет выполнять запрос украинского правительства, и мы никого силой возвращать на Украину не будем», — сказал политик в обращении к венгерскому парламенту. Его слова приводит РИА Новости.

Также Орбан заявил, что Венгрия не будет поддерживать позицию Украины ни по одному международному вопросу, пока Киев не защитит права закарпатских венгров.

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