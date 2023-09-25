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Орбан: Венгрия не поддержит Украину без защиты прав закарпатских венгров

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Венгрия не будет поддерживать позицию Украины ни по одному международному вопросу, пока Киев не защитит права закарпатских венгров, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Орбан: Венгрия не поддержит Украину без защиты прав закарпатских венгров
  • Gettyimages.ru

По его словам, Украина много лет угнетает венгерские школы, намереваясь переделать их в украинские или закрыть.

Он отметил, что венгерское правительство отстаивает права закарпатских венгров на каждом международном форуме.

«Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни, пока там не вернут предыдущие законы, гарантировавшие права закарпатских венгров», — приводит РИА Новости слова Орбана в ходе выступления перед венгерским парламентом.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова отстаивать свои интересы, если Киев обратится в суд по поводу запрета на ввоз украинского зерна.

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