Ряд школ Литвы прекратили вести занятия из-за бессрочной забастовки учителей

В некоторых школах Литвы прекратили вести полноценные занятия, так как некому преподавать из-за забастовки учителей.

Об этом сообщает Sputnik Литва.

По словам главы Минобразования Гинтаутаса Якштаса, самая сложная ситуация в учебных заведениях, где бастует большинство педагогов.

«Ситуация болезненная: и для нас, и для муниципалитетов, и для учеников, и для родителей. Есть варианты, когда ученики остаются дома с родителями, когда они учатся дистанционно, когда им дают задания, что делать, что читать. Вариантов очень много, и на образовательный процесс это, безусловно, влияет», — сказал он.

По данным Национального агентства по образованию на среду, по всей республике бастует 1891 работник образования из 116 учебных заведений. Больше всего протестующих в Клайпедском, Вильнюсском и Алитусском муниципалитетах.

Ранее супруг главы Министерства финансов Литвы Аудрюс Скайстис назвал бастующих учителей «бройлерами» и «нытиками».