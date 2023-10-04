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Военный эксперт Корнев заявил, что ATACMS вряд ли дадут ВСУ решающее преимущество

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Основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев заявил, что дальнобойные ракеты ATACMS, которые США планируют передать Киеву, вряд ли дадут украинской армии решающее преимущество в зоне боевых действий.
Военный эксперт Корнев заявил, что ATACMS вряд ли дадут ВСУ решающее преимущество
  • Gettyimages.ru

Об этом Корнев сказал в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что для России ATACMS в случае передачи этого оружия ВСУ будет новой системой.

Корнев считает, что на какое-то время, пока не будет выработана методология борьбы с этим оружием, «противник может получить локальное преимущество», но «вряд ли решающее».

По его мнению, активные бои в зоне спецоперации продлятся ещё около месяца, пока не наступит распутица.

Ранее в Пентагоне заявили, что готовы передать украинским властям ракеты ATACMS, если президент США Джо Байден даст своё согласие на это.

При этом, по данным Financial Times, Вашингтон принял решение передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS ещё до приезда Владимира Зеленского в США, однако не стал делать публичных заявлений.

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