Запад начал уставать от поддержки Украины, пишет The Washington Times.

«Украина сталкивается с одной из крупнейших в мире армий, глубоко продвинувшейся на её территории, но при этом может столкнуться с другим врагом, который, возможно, не менее опасен в долгосрочной перспективе, — ослаблением решимости Запада», — сказано в материале.

Отмечается, что Вашингтон и его союзники выказывают первые признаки того, что поддержка украинской стороны не будет длиться бесконечно.

27 сентября обозреватель CNN Дэвид Андельман выразил мнение, что усталость от Украины на Западе распространяется медленно, но неумолимо.

Обозреватели Politico заявили, что замена главы Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли происходит в момент, когда на Западе начали уставать от конфликта на Украине.