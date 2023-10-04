Узнать больше

WT: решимость Запада помогать Украине ослабевает по мере затягивания конфликта

Короткая ссылка
Запад начал уставать от поддержки Украины, пишет The Washington Times.
WT: решимость Запада помогать Украине ослабевает по мере затягивания конфликта
  • AFP

«Украина сталкивается с одной из крупнейших в мире армий, глубоко продвинувшейся на её территории, но при этом может столкнуться с другим врагом, который, возможно, не менее опасен в долгосрочной перспективе, — ослаблением решимости Запада», — сказано в материале.

Отмечается, что Вашингтон и его союзники выказывают первые признаки того, что поддержка украинской стороны не будет длиться бесконечно.

27 сентября обозреватель CNN Дэвид Андельман выразил мнение, что усталость от Украины на Западе распространяется медленно, но неумолимо.

Обозреватели Politico заявили, что замена главы Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли происходит в момент, когда на Западе начали уставать от конфликта на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить