Пушилин: около 500 российских военнослужащих находятся в плену у ВС Украины
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«Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек», — цитирует его ТАСС.
По словам Пушилина, Украина не предоставляет данные о тех, кто находится в плену.
При этом он отметил, что счёт военнослужащих ВСУ в плену у России идёт на тысячи.
Они содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей территории России, добавил глава республики.
Ранее российский военный с позывным Кортес вывел раненого украинца с позиций, которые находились под ударами ВСУ.
1 октября бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артёмовском в ДНР две группы мобилизованных украинских военнослужащих.