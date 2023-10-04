Пушилин: около 500 российских военнослужащих находятся в плену у ВС Украины

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что около 500 российских военнослужащих находятся в плену у ВСУ.

«Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек», — цитирует его ТАСС.

По словам Пушилина, Украина не предоставляет данные о тех, кто находится в плену.

При этом он отметил, что счёт военнослужащих ВСУ в плену у России идёт на тысячи.

Они содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей территории России, добавил глава республики.

Ранее российский военный с позывным Кортес вывел раненого украинца с позиций, которые находились под ударами ВСУ.

1 октября бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артёмовском в ДНР две группы мобилизованных украинских военнослужащих.