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РИА Новости: российский боец вынес на себе раненого украинца под обстрелами ВСУ

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Военнослужащий Южной группировки войск ВС России из Екатеринбурга с позывным Кортес рассказал, что вынес на себе раненого украинца с позиций, которые пытались штурмовать подразделения ВСУ.

Об этом информирует РИА Новости.

«Поступил приказ, нужно было забирать пленного... По ходу выяснилось, что он сильно ранен. Нужно было оказывать ему помощь», — сказал военный.

Отмечается, что из-за плохого состояния пленного эвакуационной группе пришлось выдвинуться ближе к передовой линии, чем планировалось.

По данным агентства, в этот момент ВСУ начали обстрел группы.

«Он оставался жив, он был ранен, неважно, что обстреливают, есть приказ, надо выполнять», — сказал «Кортес». 

Ранее российские военные взяли в плен под Артёмовском две группы солдат ВСУ

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