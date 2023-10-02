РИА Новости: российский боец вынес на себе раненого украинца под обстрелами ВСУ
Об этом информирует РИА Новости.
«Поступил приказ, нужно было забирать пленного... По ходу выяснилось, что он сильно ранен. Нужно было оказывать ему помощь», — сказал военный.
Отмечается, что из-за плохого состояния пленного эвакуационной группе пришлось выдвинуться ближе к передовой линии, чем планировалось.
По данным агентства, в этот момент ВСУ начали обстрел группы.
«Он оставался жив, он был ранен, неважно, что обстреливают, есть приказ, надо выполнять», — сказал «Кортес».
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