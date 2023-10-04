Узнать больше

В Молдавии внесли поправки, чтобы не допустить к выборам сторонников Шора

Короткая ссылка
В Молдавии правительственная комиссия по ЧП внесла поправки в избирательный кодекс с целью недопуска к выборам, которые состоятся 5 ноября, сторонников оппозиционера Илана Шора.
В Молдавии внесли поправки, чтобы не допустить к выборам сторонников Шора
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованное постановление молдавского кабмина.

Согласно этому документу, участие в выборах запрещается политикам, поддерживающим связи с партией «Шор», тем, кто находится под санкциями других государств или ранее снимался с выборов.

В правительстве Молдавии объяснили такое решение «защитой демократических процессов» и необходимостью исключить «угрозы государственной безопасности и демократии».

Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконной поправку в Кодекс о выборах, которая запрещала членам оппозиционной партии «Шор» участвовать в выборах в республике.

В сентябре ЦИК Молдавии отказала оппозиционному политику Марине Таубер в конституционном праве участвовать в выборах «без всяких решений судов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить