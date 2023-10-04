В Молдавии внесли поправки, чтобы не допустить к выборам сторонников Шора

В Молдавии правительственная комиссия по ЧП внесла поправки в избирательный кодекс с целью недопуска к выборам, которые состоятся 5 ноября, сторонников оппозиционера Илана Шора.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованное постановление молдавского кабмина.

Согласно этому документу, участие в выборах запрещается политикам, поддерживающим связи с партией «Шор», тем, кто находится под санкциями других государств или ранее снимался с выборов.

В правительстве Молдавии объяснили такое решение «защитой демократических процессов» и необходимостью исключить «угрозы государственной безопасности и демократии».

Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконной поправку в Кодекс о выборах, которая запрещала членам оппозиционной партии «Шор» участвовать в выборах в республике.

В сентябре ЦИК Молдавии отказала оппозиционному политику Марине Таубер в конституционном праве участвовать в выборах «без всяких решений судов».