В Молдавии внесли поправки, чтобы не допустить к выборам сторонников Шора
- Gettyimages.ru
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованное постановление молдавского кабмина.
Согласно этому документу, участие в выборах запрещается политикам, поддерживающим связи с партией «Шор», тем, кто находится под санкциями других государств или ранее снимался с выборов.
В правительстве Молдавии объяснили такое решение «защитой демократических процессов» и необходимостью исключить «угрозы государственной безопасности и демократии».
Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконной поправку в Кодекс о выборах, которая запрещала членам оппозиционной партии «Шор» участвовать в выборах в республике.
В сентябре ЦИК Молдавии отказала оппозиционному политику Марине Таубер в конституционном праве участвовать в выборах «без всяких решений судов».