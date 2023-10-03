КС Молдавии отменил запрет на участие членов партии «Шор» в выборах

Конституционный суд Молдавии признал незаконной поправку в Кодекс о выборах, которая запрещала членам оппозиционной партии «Шор» участвовать в выборах в республике.

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Агентство поясняет, что речь идёт о пункте, который внесли в Избирательный кодекс депутаты правящей партии PAS, чтобы «запретить руководителям и выборным лицам от запрещённой партии «Шор» баллотироваться на выборах».

В поправке говорится, что не могут быть избранными лица, «являвшиеся на момент вынесения КС постановления о признании неконституционности политической партии членами исполнительного органа политической партии, признанной неконституционной».

Также речь шла о лицах, занимавших выборные должности от политической партии, признанной неконституционной.

19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.