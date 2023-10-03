КС Молдавии отменил запрет на участие членов партии «Шор» в выборах
- РИА Новости
Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Агентство поясняет, что речь идёт о пункте, который внесли в Избирательный кодекс депутаты правящей партии PAS, чтобы «запретить руководителям и выборным лицам от запрещённой партии «Шор» баллотироваться на выборах».
В поправке говорится, что не могут быть избранными лица, «являвшиеся на момент вынесения КС постановления о признании неконституционности политической партии членами исполнительного органа политической партии, признанной неконституционной».
Также речь шла о лицах, занимавших выборные должности от политической партии, признанной неконституционной.
19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.